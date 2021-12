Dyr strøm gir penger i kassen til storbyene

innenriks

Foruten staten, som forventer 28 milliarder kroner i ekstra strøminntekter, er det de større bykommunene som har de største eierandelene i kraftselskapene.

Oslo får som eneeier av Hafslund E-CO, de desidert største inntektene. Oslo eier i tillegg halvparten av Fortum Oslo Varme AS, skriver Nationen.

Dette gir Oslo et forventet utbytte på mer enn 1,6 milliarder kroner i 2022, ifølge Nationen. Det er nesten en dobling av utbyttet for 2021, som var på 873 millioner.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tidligere i høst til Aftenposten at han synes det er rimelig å ta ut et så stort utbytte.

Bergen, som eier 37,75 prosent av Eviny AS, tidligere BKK, regner med å ta ut et utbytte fra selskapet på 260 millioner kroner årlig fram mot 2025. Stavanger kommune vil i 2022 få et utbytte på vel 297 millioner kroner fra sin eierandel i Lyse AS.

