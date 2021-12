Ateistene fikk nei til status som livssynssamfunn

innenriks

Bakgrunnen for avslaget er at ra Statsforvalteren mener hovedaktiviteten til organisasjonen er knyttet til å bekjempe religion, skriver Vårt Land.

– Jeg synes det er urimelig at vi som en engasjert livssynsorganisasjon for ateister ikke skal kunne nyte det samme tilskuddet som mange andre organisasjoner, herunder tre humanistiske, sier styreleder Dagfinn Eckhoff i Ateistene til avisen.

I forarbeidene til trossamfunnsloven heter det at tros- og livssynssamfunn bestemmes som «sammenslutninger for felles utøvelse av tro eller livssyn».

Virksomheter som har andre hovedaktiviteter enn utøvelse av tro eller livssyn, «for eksempel å fremme helse eller selvutvikling, å drøfte filosofiske spørsmål eller å bekjempe religion eller livssyn», faller utenfor definisjonen, påpeker Statsforvalteren.

Nå har Ateistene klaget inn avslaget til Barne- og familiedepartementet. I klagen skriver de blant annet at «Religionskritikk er en subsidiær virksomhet som av og til er nødvendig for å rydde plass for vårt livssyn».

Hedningsamfunnet forsøkte på 80-tallet å bli registrert som livssynsorganisasjon. Saken endte i retten, men organisasjonen tapte.

