Mustafa Hasan er årets navn i Nettavisen

innenriks

Slik forklarer Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, tildelingen:

– I Nettavisen har vi hatt et kritisk syn på norsk integreringspolitikk, men vi er også opptatt av folks individuelle rettigheter og at en ikke skal drive med rasisme. Det er et prinsipp for oss at lovgivningen skal tåle møtet med enkeltpersoner, og er det slik at loven ikke er rimelig, så blir det snakk om et statlig overgrep mot enkeltpersoner. Det synes vi er tilfelle i denne saken med Mustafa Hasan.

Hasan kom til Norge fra Jordan med familien sin i 2008. De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Mustafa Hasan fordi han var under 18 år. Da han i 2020 fylte 18 år, mottok han et endelig vedtak om at han måtte forlate landet i løpet av kort tid.

I desember 2020 ble det klart at advokatfirmaet Fend tok ut søksmål mot Utlendingsnemnda på vegne av Mustafa Hasan. I juli 2021 vant de fram med søksmålet i Oslo tingrett, og utvisningsvedtaket ble kjent ugyldig. Une anket ikke dommen og skal behandle Hasans sak på nytt.

