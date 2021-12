MDG vil ha slutt på skjenkestoppen straks

innenriks

– Vi vil ha slutt på den absolutte skjenkestoppen. Med en gang, sier stortingsrepresentanten til avisa.

16. desember besluttet regjeringen å innføre en rekke nye koronatiltak, deriblant nasjonal skjenkestopp.

Mange bedrifter i utelivsbransjen frykter konkurs, skriver Dagbladet. 47 prosent sier de ser reell fare for å gå dukken, ifølge NHOs medlemsundersøkelse.

– Det er for mange arbeidsplasser og bedrifter som går over ende på grunn av dette her. Den totale skjenkestoppen må ta slutt med en gang, sier Rasmus Hansson, som er næringspolitisk talsperson i MDG.

Han tar til orde for å la restaurantene servere et glass vin til maten og åpner for lokale tilpasninger.

