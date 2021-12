Lov å kysse fremmede på nyttårsaften

innenriks

Helsedirektøren sier han ikke er bekymret for noen massespredningshendelse etter nyttårsaften, så lenge folk etterlever tiltakene som er nå. Det gis ingen spesielle råd eller anbefalinger for høytidsdagen.

– Helsemyndighetene gir verken forbud eller anbefalinger mot å kysse fremmede på nyttårsaften eller på andre tidspunkt, men det er jo å anbefale at man begrenser antallet som man har tett kontakt med, og det gjelder også på nyttårsaften, sier Guldvog til Dagbladet.

Han understreker dermed at det er antallet nærkontakter som er avgjørende.

– Noen blir sikkert kjærester for første gang på nyttårsaften, og da blir det jo naturlig å kysse den personen. Det er antall kontakter som er avgjørende. Hvis man klarer å holde antallet på et relativt lavt nivå, så bør risikoen for en stor smittespredning være mer begrenset, sier helsedirektøren.

Han anbefaler for øvrig at det kan være en god idé å ta en hjemmetest før nyttårsfeiringen.

