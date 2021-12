innenriks

– Onsdag er det fare for lokal is i Trøndelag, på grunn av underkjølt regn. Regndråpene vil kunne fryse til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander, heter det i varselet.

Så langt er det ikke kommet meldinger om alvorlige uhell på veiene i området.

(©NTB)