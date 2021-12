Amedia: Flere aviser kan bli gitt ut torsdag – har fått nødløsning etter dataangrepet

innenriks

Det sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten på en pressekonferanse onsdag.

– Det ser ut til at det er rundt 20 aviser som vil komme ut tirsdag. Det kan bli færre, men det kan også bli flere, sier Nedregotten til NTB.

Årsaken til at ikke alle papiravisene blir utgitt går på kapasitet.

– Det handler om at vi må bruke en nødløsning, som er veldig arbeidskrevende også for trykkeriene, sier Nedregotten.

Amedias sentrale datasystemer ble natt til tirsdag angrepet, og personopplysninger kan være på avveie. Onsdag kom ingen av papiravisene til konsernets lokalaviser ut.

Konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten sier hackerne har lagt igjen et visittkort med en lenke til et sted der de kan gå i dialog med dem om et pengekrav.

– Vi vet ikke hva det er, vi har ikke besøkt denne siden, sier Nedregotten.