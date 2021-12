innenriks

Det melder FHI på sine nettsider.

Det første tilfellet av omikron i Norge ble påvist 1. desember 2021, fra prøver tatt siste uke i november. Totalt siden da er det funnet 10.526 bekreftede tilfeller.

Så langt denne uken er tre pasienter innlagt med omikronvarianten. Elleve pasienter er innlagt med andre varianter, og 24 pasienter venter på undersøkelse for korona. Omikronvarianten er hovedgrunnen til innleggelse for én pasient. For ni pasienter skyldes innleggelsen andre koronavarianter.

