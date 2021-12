Mot nedgang i antallet trafikkdødsfall i år

innenriks

Tallene fra i år og året før viser også at det er færre unge som mister livet, melder NRK.

Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens vegvesen tror hovedårsaken er at føreropplæringen i dag er bedre.

– I tillegg ser vi en generell tendens til at unge oppfører seg mer fornuftig på mange områder, sier hun til kanalen.

For 20 år seiden døde 344 personer i trafikken på ett år. Da var over 30 prosent av de som omkom, under 24 år. Nå er andelen 20 prosent.

Ifølge Statens vegvesen er det flest dødsulykker på sommeren og tidlig på høsten. I oppimot 40 prosent av ulykkene er fart en medvirkende årsak.

– Da er det fine veier, fint vær og lyst ute. Da går det oftere litt fortere.

