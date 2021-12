Brenna forsvarer karanteneunntaket for lærere

innenriks

– Jeg har forståelse for kritikken, men jeg er opptatt av å ta nødvendige grep for å holde barnehager og skoler mest mulig åpne. Det er avgjørende for barn og unges læring og hverdag, men også for foreldre, samfunn og arbeidsliv, sier Brenna til NRK.

Mandag opplyste regjeringen om at det blir innført unntak for smittekarantene i arbeidstiden for ansatte i skoler og barnehager. De må derimot være i karantene på fritiden, og avgjørelsen har høstet kritikk fra flere hold – men Brenna står fast på at tiltaket er nødvendig.

– Derfor unntar vi lærere med to vaksinedoser fra smittekarantene i arbeidstiden. Samtidig prioriterer vi i motsetning til den forrige regjeringen lærere i vaksineringen. Det betyr at lærerne og andre ansatte i barnehager og skoler raskt vil få oppfriskningsdosen. Har man tatt oppfriskningsdosen, er man unntatt fra smittekarantene, sier hun.

