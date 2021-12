153 smittede i Bergen – fortsatt bekymring

innenriks

– Det har nå vært en reduksjon i gjennomsnittlig smittetall på 46 prosent de siste sju dagene. Smittetrenden er synkende i Bergen over tid, men vi er likevel fortsatt bekymret for at vi kan få en økning i antall smittede etter feiringen av julehøytiden med besøk, sosialt samvær og reiser, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik til kommunens nettsider.

Hun understreker at de følger smittesituasjonen nøye og oppfordrer alle til å følge smittevernreglene og til å ta en hurtigtest ved mistanke om smitte.

1.705 personer testet seg mandag. De 153 nye smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5), 16 (6-12), 10 (13-19), 37 (20-29), 30 (30-39), 23 (40-49), 8 (50-59), 12 (60-69), 6 (70-79), 2 (over 80).

De siste sju dagene er det i snitt registrert 140 koronatilfeller per dag. For en uke siden var tilsvarende tall 261. Siden pandemiens start er det registrert 21.037 smittede i kommunen.

(©NTB)