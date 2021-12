Ny vaksine kan gi nytt håp

innenriks

Vaksinen, som amerikanske Walter Reed Army Institute, nå prøver ut, er en såkalt pankoronavaksine som kan brukes mot alle varianter av korona- og sarsviruset.

De foreløpige testresultatene er lovende.

– Vaksinen er foreløpig ikke ferdig utprøvd, men resultatene skal være positive, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

– Slike bredere vaksiner kan bidra til at vi kommer ut av pandemien, sier han.

Vaksinen har vært under utvikling i to år, og fase 1 i utprøvingen er ferdig. Men fortsatt gjenstår fase 2 og 3.

Det er ventet at instituttet vil kunngjøre nyheten om at vaksinen virker om få uker, skriver forsvarsmagasinet Defense One.

– Vi har testet vaksinen på alle varianter av koronaviruset, inkludert omikron, sier avdelingsdirektør Kayvon Modjarrad til magasinet.

