Mange i Bærum har droppet oppfriskningsdosen sin i julen

innenriks

I romjulen tar vaksinesenteret i Bærum imot innbyggerne til fastsatte tidspunkter før klokken 11 og drop-in etter 11, forteller teamleder Marielle Falck til VG.

Hun sier at mange uttrykker takknemlighet for drop in-tilbudet, men at de også opplever at flere ikke møter opp til de fastsatte timene.

– Det så vi allerede i forrige uke. Da hadde vi én av dagene sendt innkalling til 750, omtrent, hvorav 230 takket ja. Men så fikk vi omtrent like mange på drop-in.

Det vil si at 520 personer ikke møtte opp til timen sin den dagen.

– Det kan være mange årsaker. Vi har jo et enormt smittetrykk i Bærum. Det er godt mulig at mange er i karantene, har symptomer og tilsvarende, så jeg vil ikke helt avskrive det sånn at folk ikke vil komme på grunn av at de har juleferie, sier Falck.

