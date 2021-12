Innfører lavere toll på storfekjøtt etter dataangrepet mot Nortura

innenriks

Det er Nortura selv som har bedt Landbruksdirektoratet om å ta dette grepet, skriver Nationen.

Ifølge Nortura jobber eksperter på spreng for å få i gang slakt og produksjon, som ble stoppet av dataangrepet forrige uke. I mellomtiden har myndighetene innvilget åpning for import av storfe og svin for å sikre alternativer til norsk kjøtt dersom det skulle bli behov.

Også tollen på svin bli satt ned fra og med tirsdag, men den beslutningen ble tatt før dataangrepet.

Seksjonssjef for import Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet legger til grunn at det har vært nedsatt toll på både storfe og svin store deler av 2021.

– Det er ingen grunn til å tro at det blir veldig mye mer import nå på bakgrunn av denne tollnedsettelsen, sier Tjentland.

Nedsettelsen gjelder foreløpig for uke 52 og uke 1.

