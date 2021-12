Helsemyndighetene anbefaler gult nivå etter jul

innenriks

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at det nasjonale tiltaksnivået i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler opprettholdes på gult nivå.

Samtidig anbefaler de å senke det nasjonale tiltaksnivået for videregående skoler fra rødt nivå til gult nivå.

Den såkalte trafikklysmodellen skiller mellom tre tiltaksnivåer i skolen: grønt, gult og rødt.

«Mange tjenester er avhengig av åpne skoler og barnehager for å kunne fungere normalt, og for å kunne oppdage barn og unge som strever. Vi har god kunnskap om at smitteverntiltak og stengte skoler har ført til et faktisk læringstap, og at skolemotivasjonen reduseres», skriver Helsedirektoratet i sin vurdering.

«Det er derfor viktig at skolene og barnehagene er åpne ved skolestart etter juleferien».

Ny vurdering i midten av januar

Helsedirektoratet mener gult nivå bør vurderes på nytt før uke tre.

«Dette tiltaket må ses i sammenheng med andre kontaktreduserende tiltak i samfunnet og med smittesituasjonen, belastningen på helse- og omsorgstjenesten, sykefraværet i samfunnet og testkapasiteten for massetesting i skoler», skriver Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet mener for sin del at beslutningen om gult nivå nasjonalt bør tas bort senest fra uke tre. Etter dette bør trafikklysene besluttes lokalt, ifølge FHI.

Også Utdanningsdirektoratet vil ha vekk de nasjonale tiltakene:

«Det er store lokale forskjeller i smittesituasjonen i Norge. Nasjonale tiltak rettet mot barn og unge er ikke forholdsmessig i områder med lite smitte», advarer Utdanningsdirektoratet i sitt innspill til regjeringen.

Testkampanje

Fagetatene går også inn for omfattende testing av elever og lærere.

Folkehelseinstituttet foreslår at alle elever og ansatte tar en selvtest før skolestart, enten dagen før eller før oppmøte om morgenen samme dag.

Etter dette foreslås det jevnlig testing så snart det er tilgang på tester.

Anbefalingen er å starte opp jevnlig skoletesting i barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler for elever og ansatte i de kommunene der det er høyt smittetrykk og stor belastningen på helsetjenesten. I tillegg bør ansatte testes i barnehagene.

Helsedirektoratet og FHI ønsker også å videreføre fritaket fra smittekarantene i arbeidstida for lærere og barnehageansatte så lenge disse tester seg.

Det er nå opp til regjeringen å bestemme hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp.