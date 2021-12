Antallet vaksinestikk nesten halvert forrige uke

innenriks

Av vaksinedosene som ble satt i uke 51, var 1.797 dose en, 9.883 dose to og 150.636 dose tre. Nedgangen fra uke 50 var på 45 prosent, skriver NRK.

– Vi vet ikke grunnen til nedgangen. Vi har stor forståelse for at det har vært travelt for folk flest i tiden før jul. Nå håper vi at så mange som mulig benytter de litt roligere dagene i romjula til å få enda bedre beskyttelse mot korona ved å ta vaksine, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til statskanalen.

FHI hadde håpet å sette langt flere vaksiner i løpet av denne tiden. For å åpne landet mente de at man var helt avhengige av å sette 700.000 vaksinedoser i uke 50 og 51.

Målsetting

Det målet ser ikke kommunene ut til å nå, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

– Det ligger an til et betydelig lavere tall. Så vi håper at det blir vaksinert mange i uke 52, sier han.

Helsemyndighetene frykter at omikronbølgen skal føre til veldig mange smittede samtidig de neste ukene, og dermed legge et økt press på et allerede presset helsevesen.

Vil få opp farten

Det er en av grunnene til at FHI mener det er viktig å få satt så mange boosterdoser som mulig, så raskt som mulig.

– Vi håper at vi totalt sett kan ta igjen en del av de dosene vi ikke har fått satt i disse to ukene på nyåret. Men da er det også viktig at så mange som mulig melder seg, sier Bukholm til avisa.

