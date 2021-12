Norge skal trolig ikke bruke Mercks koronapille

innenriks

Blant årsakene er at spesialisthelsetjenesten i Norge er så god, og at pasienter som er smittet med covid-19 ikke har bedre prognose dersom de får medisinen, skriver NRK.

– Vi tror ikke den bidrar til å forbedre utsiktene, dermed er det ingen grunn til å ta den i bruk. Det var lovende resultater i den første delen av studiene, men i den andre delen var resultatene mindre lovende, sier Guldvog.

Frankrike har avbestilt medisinen etter at en ny studie ga dårligere resultater enn først antatt, og i Danmark synes leger medisinen er for dårlig for pasientene deres, ifølge statskanalen.

Godkjent til nødbruk

I november åpnet Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) for nødbruk av koronamedisinen, noe som medførte at den også kan brukes i Norge.

– Vi kan benytte den i spesielle sammenhenger, men det er gjort foreløpige vurderinger som tilsier at vi ikke tilrår at de brukes i stort omfang i primærhelsetjenesten. Så leter vi etter om det kan være undergrupper som kan ha glede av medisinen, sier Guldvog.

Medisinen har tidligere fått godkjennelse i Storbritannia, mens USA har godkjent den for nødbruk. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) vurderer om pillen skal gis en endelig, formell godkjennelse.

Studier gjort på uvaksinerte

Mercks koronapille går under navnet Lagevrio og inneholder stoffet molnupiravir.

Selskapet opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.

Det er usikkert hvordan legemiddelet virker for vaksinerte ettersom de få studiene som er gjort, er gjort på uvaksinerte. Da viste resultatene at risikoen for innleggelse og død falt med 30 prosent blant dem som risikerer et alvorlig sykdomsforløp.

(©NTB)