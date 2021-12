Politiet har godt håp om å pågripe gjerningsmenn etter knivran i Oslo

innenriks

En ansatt i kiosken ble truet med kniv.

– Vedkommende er uskadd, men sterkt preget av hendelsen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG om den ansatte.

Gjerningspersonene ble observert løpende fra stedet og i retning Slottsparken og Nationaltheatret. I 15.30-tiden er de fremdeles på frifot, opplyser operasjonslederen til NTB. Politiet har sikret seg videobeviser og er ferdig på åstedet.

– Vi har godt håp om å pågripe de to på signalement etter hvert. Vi har gode bilder fra overvåkingskameraer, sier Stokkli, som ikke er kjent med at de to ennå er blitt identifisert.

Gjerningsmennene fikk med seg et utbytte, men det er uvisst hvor stort, skriver TV 2. Mange politipatruljer lette tidligere på dagen etter gjerningspersonene i sentrum. Patruljene hadde bevæpnet seg, ifølge Dagbladet.

Den ene raneren er lys i huden og hadde på seg en hvit jakke. Den andre er mørk i huden og hadde på seg mørk jakke og mørk bukse. Vitner bes om å ringe politiet på 02800.

