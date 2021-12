Guldvog tror Norge vil ha nok hurtigtester i slutten av januar

innenriks

– I januar og februar tror vi at vi får gjennomført den testingen vi har behov for, sier Guldvog til VG.

I møte med utbruddet av omikronvarianten blir hurtigtester et viktig tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen, sier helsedirektøren. Tidligere i desember pekte helsemyndighetene på at flere tester kunne erstattet mer inngripende tiltak.

– Vi vil nå anskaffe selvtester og hurtigtester slik at vi i snitt kan teste alle i befolkningen én gang i uken, sier Guldvog.

Det betyr imidlertid ikke at alle vil få én ukentlig hurtigtest hver. I hovedstaden får kun prioriterte grupper selvtester.

Guldvog forteller at de har fått forsikringer om leveranser i år og ukene i januar. Etter planen skal Norge få levert 3,4 millioner hurtigtester i uke 51, og 2,2 millioner i uke 52. Tirsdag sa Guldvog at Norge har kjøpt inn 30 millioner hurtigtester.

– De store mengdene kommer særlig i den tredje uken i januar, sier Guldvog, som legger til at det fremdeles er uklart hvor mye som kommer på ulike tidspunkter.

