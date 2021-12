Mann savnet etter boligbrann i Valdres

innenriks

Det er brannvesenet fra Fagernes som rykket ut til brannen i Leira. Meldingen om brannen kom klokka 8.51 fredag morgen. Brannen var kraftig og huset ble raskt omtalt som overtent.

– Det brenner i en enebolig sør i Leira. Det er full overtenning og alle nødetatene er på stedet. Vi har kontakt med to personer som har vært inne i huset, og foreløpig er en person savnet, sa operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB mens slokkingen pågikk.

Tre personer er registrert på adressen, men to av dem var ikke hjemme. De to som kom seg ut, er familiemedlemmer som var på besøk. En mann, som er registrert på adressen, er det ikke gjort rede for.

– Vi har opplysninger om at vedkommende var i huset da begynte å brenne, men han er ikke funnet i de varme brannruinene, så han er å betrakte som savnet, sier Solberg etter at brannen er slokket.

Ifølge brannvesenet på stedet, skal det ikke ha vært spredningsfare i forbindelse med den kraftige brannen. Klokka 11.18 meldte politiet at flammene var slokket.

– Brannen er slukket, pårørende er varslet og blir ivaretatt av kommunens kriseteam på stedet, opplyser politiet.

Det er ikke kjent hva som utløste brannen. Politi på stedet snakket med vitner og vil etterforske saken både taktisk og teknisk.

