Undersøkelse: Flere er igjen positive til å bruke munnbind

innenriks

De resterende svarer at de verken er positive eller negative.

– Historisk få er negative til å bruke munnbind slik koronasituasjonen er blitt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Både denne uka og forrige uke oppga 92 prosent at de som regel bruker munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å holde én meters avstand. Så sent som i oktober sa 36 prosent det samme, noe som var rekordlavt.

– Munnbindbruken falt kraftig etter gjenåpningen av Norge, men er nå tilbake til rekordhøyt nivå under pandemien, sier Clausen.

Kraftig opp fra oktober

Gjennomsnittstallet for hele desember viser at 80 prosent er positive til munnbind, som er en økning på 17 prosentpoeng fra november og hele 34 prosentpoeng fra oktober.

I Norsk koronamonitor har Opinion gjennom pandemien spurt 69.000 nordmenn om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind her i landet.

Ifølge samme undersøkelse har 58 prosent nå tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitte.

Tallet gjelder de to siste ukene og er uvanlig lavt, ifølge Opinion. Likevel er det 6 prosentpoeng høyere enn de to forutgående ukene.

Flertallet: For strenge retningslinjer

Den siste uka oppgir 28 prosent at de mener retningslinjene myndighetene har innført for å begrense koronasmitte, er for strenge. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn uka før.

Likevel er et flertall – 57 prosent – uenig i at retningslinjene er for strenge.

29 prosent mener nå at omfanget av koronatiltak i deres kommune bør økes, mens 15 prosent sier de bør reduseres. Et flertall på 53 prosent mener tiltakene bør bestå som i dag.

Uendret tillit til regjeringsinfo

Tilliten til informasjon fra helsemyndighetene har i samme periode økt svakt, mens tilliten til informasjon fra regjeringen er omtrent uendret og fortsatt uvanlig lav.

Samtidig øker tilliten folk flest har til hverandres etterlevelse av retningslinjene for å unngå smitte. I tillegg øker tilliten til vaksinetempoet igjen.

– Pandemiåret 2021 avsluttes langt ifra som en parademarsj i tillit. Men tilliten er ikke lengre fallende og viser heller tegn på å øke, sier Nora Clausen.

(©NTB)