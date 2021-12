Ryde gjennomgår rutiner etter brann i elsparkesykkel-batterier

innenriks

Det ble ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen, men brannvesenet tok alle forholdsregler ettersom denne typen branner potensielt kan være eksplosive.

– Det er enorme mengder med energi i litiumbatterier og stor risiko for at det går galt. Vi har hatt flere hendelser der det har brent på grunn av det, sier vaktleder Helge Lund ved 110-sentralen i Bergen til Bergens Tidende.

Politiet meldte klokken 10.26 at brannen var slukket, men først ved 11.30-tiden kunne sikkerhetssonen oppheves mens brannvesenet jobbet med å normalisere lokalet og ventilere ut bygget. Flere batterier ble tatt ut av bygningen, og det var mye røyk.

Svært høy temperatur

Brannvesenet har også tidligere måttet rykke ut på lignende branner. I juni fikk brannvesenet melding om brann i et åtte kilo tungt litiumbatteri i lageret til Voi. En lignende melding kom også fire måneder senere i lageret til samme selskap.

Jon Eirik Holst i Elsikkerhetsseksjonen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier til Bergensavisen at det spesielle med brann i litiumbatterier, er at de når svært høy temperatur.

– Vi snakker om 600–700 grader, og da utvikler brannen seg raskt og kan fort ta fyr i omgivelsene. Det blir som fyrverkeri, omtrent, det er ganske eksplosivt, sier Holst.

Han sier at batterier på løperhjul utgjør en større risiko enn mange andre typer litiumbatterier.

– Det som er spesielt på sparkesykler, er at de utsettes for tøff bruk, treffer fortauskanter og fartshumper og sånt. Det kan bidra til skade i batteriet, og en skade i et batteri kan medføre kortslutning og brann når man lader og når man ikke lader, sier Holst.

Gjennomgår rutiner

Ryde, som eier lokalene der det brant, sier til Bergens Tidende at de vil gjennomgå sine rutiner etter det som skjedde.

Daglig leder Tobias Balchen understreker samtidig at de allerede har gode sikkerhetsrutiner, og at dette er første gang de opplever en slik hendelse.

– Vi har etablerte rutiner når hendelser som dette skjer, men vi kommer til å gjøre en ordentlig vurdering på om enkelte ting kan gjøres bedre, sier han til avisen.