Mann fikk lang fengselsstraff for omfattende koronasvindel

Ifølge VG blåste mannen opp sin egen og ektefellens inntekter i en endret skattemelding og meldte feilaktig inn millionomsetning i selskaper som i realiteten var uten drift.

Ifølge dommen registrerte mannen flere selskaper i flere forskjellige distrikter for å gjøre det vanskeligere å kontrollere opplysningene.

I dommen fra Oslo tingrett betegnes bedrageriene som ikke å være av veldig profesjonell karakter, men ved å opprette ulike selskaper i ulike skattedistrikter, har domfelte forsøkt «å minimere risikoen for å bli avslørt/vekke mistanke.»

Ifølge avisen forsøkte mannen å få Kulturrådet til å utbetale over 13 millioner kroner som følge av avlyste konserter. I tillegg forsøkte han å svindle Lotteritilsynet for nesten seks millioner kroner. Til sammen sendte mannen 17 søknader om kompensasjon for konserter «det ikke var noen realitet bak», skriver Oslo tingrett i dommen.

Høyesterett besluttet onsdag at grovt bedrageri bør betegnes som ekstra grovt av allmennpreventive hensyn når det kommer til misbruk av offentlige støtteordninger.

