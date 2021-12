Falske koronarykter om kjøpesentre spres på nett

innenriks

– Både konspirasjonsteorier og falske nyheter sprer seg fortere enn omikron, sier UiO-professor Petter Bae Brandtzæg, som også er sjefforsker ved Sintef, til Adresseavisen.

Avisen skriver at det har gått rykte om at tolv smittede har handlet til jul på Sirkus Shopping i Trondheim. Senterleder Trine Foosnæs avkrefter at noe slikt har skjedd.

– Det er veldig trist at en så vill historie skal få spre seg slik den gjør. Det skal oppleves trygt å gjøre innkjøp i butikker, så det er unødvendig at dette skjer, sier hun.

Lignende rykter har blitt spredt om kjøpesenteret Kvadraten i Stavanger, samt Herkules i Skien og Sørlandssenteret i Kristiansand.

Kvadraten har sett seg nødt til å sende ut en pressemelding for å avkrefte ryktene.

Brandtzæg tror det kan være flere grunner til at folk ønsker å spre falske historier.

– Det kan være for gøy eller for å skape uro og splid mellom folk. Under koronaen har det vist seg å være svært mange falske historier i omløp. Dette fordi det er en kontinuerlig krisesituasjon, og da oppstår ofte et umettet informasjonsbehov hvor slike historier får fritt spillerom, sier han.

