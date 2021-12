innenriks

Øst politidistrikt meldte om saken rundt kvart over to. Passasjerene var en 13-åring og to 15-åringer, opplyser politiet.

– Tre av de fire oppga i tillegg falsk personalia til politiet. Foreldre kontaktet, melder operasjonssentralen.

Saken er anmeldt.

