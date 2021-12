Private bedrifter står klare til å vaksinere

innenriks

I en pressemelding opplyser næringslivsorganisasjonen at de har kontaktet alle statsforvaltere og formidlet at de har ledig kapasitet.

– NHO og NHO Service og Handel har sendt innspill til alle statsforvaltere med klar oppfordring om å ta i bruk den ledige kapasiteten som private helse- og velferdsbedrifter har, sier administrerende direktør Anne-Cecile Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Hun sier de private innen helse- og omsorgsbransjen tar helsedirektør Bjørn Guldvog på alvor når han sier at tilgangen til helsepersonell er utfordrende i smittesituasjonen Norge står i.

– Det er ingen grunn til at vi skal la være å bruke private helse- og omsorgsvirksomheter dersom det finnes ledig kapasitet. Mange av våre bedrifter vil kunne stå klare. Vi har lang tradisjon for samarbeid i vårt velferdssamfunn. Dette kan også være med å løse oppgavene samfunnet vårt nå har behov for, sier Kaltenborn.

Hun mener bedriftshelsetjenesten bør få lov til å vaksinere på arbeidsplassene.

– Utfordringen nå er ikke mangel på vaksiner, men mangel på kompetent personell som kan sette vaksiner, sier Kaltenborn.

(©NTB)