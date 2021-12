innenriks

– Det blir julaften i karantene på oss. Nedtur, men desto mer tid for barna og meg til å bygge årets pepperkakehus, skriver Lysbakken som tekst under et bilde av nevnte pepperkakehus.

Dette er for øvrig en tro kopi av deres eget rekkehus på Holmlia.

– Grundig tegnet og planlagt, oppført etter alle gjeldende byggforskrifter og helt uten innleid arbeidskraft, understreker SV-lederen.

Det var VG som først meldte om saken.

