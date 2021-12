Stoltenberg: Ingen tror at omikronspredningen lar seg stanse

innenriks

Mandag forrige uke var litt over 900 personer i Norge smittet med omikronvarianten. Natt til tirsdag var tallet 3.871.

– Ingen tror at omikronspredningen lar seg stanse, men alle håper at spredningen vil la seg forsinke, sa FHI-direktøren på regjeringens koronapressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Fortsatt er mange spørsmål ubesvart om virusvarianten – både alvorligheten av infeksjonen, og hvordan tiltakene virker mot den. Men det ser ut til at vaksinene virker godt mot alvorlig sykdom, selv om de virker dårligere på smittespredning enn med delta.

Stoltenberg understreket at Folkehelseinstituttet fortsatt er veldig bekymret for virusvarianten. I løpet av få dager vil de legge fram en ny risikovurdering.

Ingen planer om tiltakslettelser

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa at regjeringen ikke har noen planer om tiltakslettelser, og at de først vil gjøre en ny vurdering i midten av januar.

Hun kom samtidig med to gladnyheter – at 86 prosent av de over 65 år i Norge har fått en oppfriskningsdose med koronavaksine, og at flere etternølere de siste ukene har fått sitt første vaksinestikk.

Målet framover er at alle over 45 år får sin oppfriskningsdose innen uke 2 i 2022, og at de over 18 får tilbud om dette innen utgangen av februar.

Helsetjenestene under sterkt press

Smittetallene har flatet ut den siste uka, men både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å slå fast at de strenge koronatiltakene innført i desember har ført til utflating og mulig nedgang.

Helsetjenestene i kommunene er under sterkt press og er svært belastet. I 204 kommuner er tilgangen på helsepersonell krevende, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

– Kapasiteten i hjemmetjenestene og institusjonene er svært belastet i 199 av kommunene. Tilgangen til helsepersonell er spesielt utfordrende i Oslo og Viken, der 43 av 50 kommuner nå har en utfordrende situasjon når det gjelder tilgang på personell, sa han.

Guldvog kom også med en nyhet om at det er innkjøpt 30 millioner hurtigtester som skal bli levert fra nå og til midten av januar. Fram til kommunene mottar disse, må det prioriteres hardt hvem som får tilgang til hurtigtestene. Her er helsepersonell først i prioriteringskøen.

Frykt for skyhøye innleggelsestall

På pressekonferansen trakk Camilla Stoltenberg også fram et omikronscenarie fra FHIs danske motsvar Statens serum institutt.

De viser at det daglige smittetallet julaften vil ligge mellom 9.000 og 25.000 i Danmark, mens daglige innleggelser vil ligge mellom 130 og 250 på julaften om omikron har samme innleggelsesrisiko som delta.

Har omikron halvparten så lav risiko som delta, blir innleggelsestallet lavere, men det er fortsatt høye tall fordi smittespredningen driver dette tallet opp.

– Legger man inn at innleggelsesrisikoen er halvparten så lav, så er tallet 120 til 190 nye innleggelser på julaften i Danmark.

I Norge er også tallene høye, og langt høyere enn hva man har vært vant til hittil, forklarte hun.

(©NTB)