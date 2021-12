Nokas-raner dømt til fortsatt forvaring

innenriks

Det har Romerike og Glåmdal tingrett konkludert, skriver Rett24.

Betew ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i april 2004.

I 2014 ble Betew prøveløslatt, men ble kort tid senere pågrepet, og etter hvert dømt, for organisert narkotikakriminalitet. Han ble da gjeninnsatt i forvaring, der han fortsatt sitter.

Tingretten har konkludert med at det fortsatt foreligger «kvalifisert og nærliggende fare for at Betew på nytt vil begå alvorlige, forvaringskvalifiserende lovbrudd».

