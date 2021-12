Helsemyndighetene: Koronatiltakene kan ha bidratt til utflating av smittetallene

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 4.041 koronasmittede i Norge. Det er 823 færre enn samme dag i forrige uke.

I snitt de siste sju dagene er det registrert 4.531 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.733, så trenden er synkende.

Kan ha hatt effekt

På spørsmål på NRK Nyhetsmorgen om dette gir grunn til optimisme, svarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg:

– Dét vil jeg være forsiktig med.

Hun mener det er for tidlig å konkludere, men at det er mulig at det har kommet en effekt av tiltakene som ble iverksatt 8. desember. Av tiltakene som ble iverksatt 13. desember, er FHI-direktøren enda mer i tvil.

– Men også de kan ha virket fordi folk begynte å oppføre seg annerledes før de kom, sier Stoltenberg.

Hun advarer samtidig mot at den mulige nedgangen kan gjelde for deltavarianten, men peker på at omikronvarianten ennå ikke har tatt ordentlig av.

Til sammen var det mandag påvist 3.394 omikrontilfeller i Norge.

Nakstad: Mulig effekt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener også at de nye tiltakene trolig har bidratt til en utflating av koronasmitten og antall innleggelser etter flere kraftige hopp i forrige uke.

Toppen var fredag 17. desember da 383 koronapasienter var innlagt. Mandag var 373 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 17 flere enn dagen før.

Nakstad sier til VG at det ser ut til at Norge har bedre kontroll enn for noen uker siden.

– Jeg tror nok at de første tiltakene som kom for over to uker siden, og de som ble innført i forrige uke, har gitt en viss effekt. Dette er gode nyheter og viser at det vi gjør sammen, funker, sier han.

