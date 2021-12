innenriks

– Scandic Norge har besluttet å trekke tilbake permitteringsvarslene som ble sendt ut i midten av desember, sier Scandic-sjef Asle Prestegard.

Han legger til at det er viktig at støtteordningene nå varer så lenge som restriksjonene fortsetter. Scandic varslet tidligere i desember at minst 500 ansatte ville få permitteringsvarsel.