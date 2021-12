Nytt vaksinasjonsmål kom overraskende på flere kommuner

innenriks

Vaksinekoordinator Lajla Lyseggen i Lillestrøm kommune sier til VG at dette kom litt brått.

– Vi har møte med statsråden i ettermiddag, så da får vi jo mer detaljer. Men det skal holde hardt å klare dette, sier hun.

I Asker sier kommunikasjonsansvarlig Vibeke Lindeberg Sand at kommunen nå vaksinerer for harde livet de som er over 45 år, og at de må bruke dagen i dag på å finne ut av hvordan de skal løse regjeringens nye mål, som ble kjent søndag.

Ifølge VG skal kommunene ha et møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol klokka 16 mandag ettermiddag. Møtet skal handle om detaljene rundt det nye vaksinasjonsmålet.

(©NTB)