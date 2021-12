Helsedirektoratet inngår avtale med Manpower

innenriks

Det skriver Helsedirektoratet i en pressemelding mandag kveld.

Regjeringen har besluttet at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal få tilbud om en tredje vaksinedose innen midten av januar. Det innebærer at kommunene må vaksinere flere på kortere tid.

Derfor vil det nå i løpet av kort tid bli etablert et tilbud der studenter rekrutteres og tildeles lisens for å kunne bistå kommunene med vaksinering.

Det er Manpower som skal ivareta ordningen. Alle kostnader knyttet til ordningen skal dekkes av Helsedirektoratet.

