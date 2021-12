Tre biler totalskadd i brann på Holmlia i Oslo

innenriks

Politiet fikk klokken 2.33 flere meldinger om brann i ett kjøretøy, men brannen spredte seg raskt til to andre biler i nærheten.

Brannvesenet var på plass på stedet i Bjørn Bondes vei etter ti minutter og melder at de har satt i gang slukkearbeidet. Klokken 2.55 opplyser politiet at brannmannskapene har kontroll på brannen. Tre biler er totalskadd, mens to andre har brannskader.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt sier til NTB at de ikke har opplysninger om brannårsaken, men forteller at de er på stedet med flere politipatruljer og en hundepatrulje som kan søke etter eventuelle brannstiftere.

