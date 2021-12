Regjeringen har avtalt møte med Esa mandag

innenriks

Bakgrunnen for møtet er lønnsstøtteordningen og om det foreligger begrensninger i EØS-regelverket for statsstøtte for blant annet hvor mye hver enkelt ansatt kan få dekket, slik finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) denne uken har hevdet at det er. Esa opplyste til NTB søndag at det ikke foreligger noen slik begrensning.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig, sa Vedum til NTB søndag.

I en pressemelding senere søndag kveld sier Vedum dette:

– Vi er opptatt av at vi skal være innenfor statsstøtteregelverket, men samtidig bruke den fleksibiliteten som ligger der til det beste for norske bedrifter. Derfor er jeg optimistisk med tanke på de signalene Esa har kommet med i dag.

