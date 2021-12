innenriks

– Vi er veldig glade for at regjeringen åpner opp for at kommuner som ønsker det, og har kapasitet, kan tilby dose tre til alle over 18 år hvor det er 20 uker siden dose to, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) i en pressemelding søndag kveld.

– Vi har god kapasitet og setter i gang allerede fra i morgen tidlig, sier ordføreren.

Han sier at alle i kommunen over 18 år som har fått dose to for 20 uker siden eller mer, kan bestille time eller møte opp for drop-in-vaksinering.

