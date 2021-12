Brann i rekkehus i skredområdet i Gjerdrum slokket

innenriks

Politiet ble varslet om brannen via 110-sentralen klokken 22.40. Ved 0.30-tiden meldte brannmannskapene på stedet at de var over i en etterslokkingsfase.

– Det ble blant annet brukt en slokkerobot. Mannskapene fikk også bruke vann i slokkearbeidet, forteller operatør Thomas Silva ved Øst 110-sentral til NTB natt til søndag.

Lørdag kveld sa politiet at de ville være forsiktige med vann i slokkearbeidet, på grunn av skredfaren, men spørsmålet skulle drøftes med NVE.

Ukjent årsak

Brannen startet i et rekkehus med fire boliger. Øst 110-sentral opplyste først at de ville la huset brenne ned, siden det ble vurdert som for risikabelt for brannmannskapene å arbeide innenfor det avsperrede området.

Politiet ønsker ikke å si noe om mulig brannårsak.

– Det er det altfor tidlig å si noe om, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB. Han legger til at de ikke har fått meldinger om fyrverkeribruk i området.

14 bygninger tatt av skredet i fjor

Et av norgeshistoriens største kvikkleireskred gikk på Ask i Gjerdrum 30. desember 2020. Et område på 300 ganger 700 meter raste ut, og 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet. Enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter.

13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene, men ti personer mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet 25. mars.

Folk får psykososial oppfølging

Ordfører Anders Østensen i i Gjerdrum forteller natt til søndag til NRK at kommunen har satt inn ekstra ressurser for å møte innbyggernes behov i forbindelse med brannen.

– Det er lite som skal til før det vekker engstelse og frykt i det området. Vi har et ressurssenter som har drevet med psykososial oppfølging etter raset i fjor, og de har nå åpnet dørene i Kulturhuset, forteller ordføreren, som legger til at det allerede har begynt å komme folk til huset.

