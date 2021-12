Regjeringen vil ha 500 nye studieplasser for sykepleiere

innenriks

– Dette er en start. Vi kommer til å se framover at det blir en tyngre vektlegging innenfor de disiplinene vi vet at vi som samfunn har store behov for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) til NRK.

I høst startet rundt 5.100 studenter på sykepleierstudiet, og nå vil regjeringen øke kapasiteten på sykepleierutdanningene med 500 studieplasser fra neste høst.

– Vi mangler ganske mange sykeleiere både i kommunene og på sykehusene. Og så mangler vi spesialsykepleiere. Her snakker vi flere tusen sykepleiere vi gjerne skulle hatt i tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Midler til 300 studieplasser

200 av plassene går til førsteårsstudenter, og mens flere av de andre studieplassene blant annet vil dreie seg om spesialisering.

– Vi vet det er stort behov for å øke kapasiteten innen de ulike spesialiseringene, sier Borten Moe.

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at de foreslår midler til 300 nye studieplasser i sykepleie.

– Institusjonene bør, så langt det er mulig, prioritere videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere, og ABIOK-sykepleiere (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft). De resterende 200 plassene til grunnutdanningen i sykepleie ber vi om at utdanningsinstitusjonene finansierer gjennom omdisponering av egne midler, heter det i pressemeldingen.

– En dråpe i havet

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud kaller regjeringens satsing en dråpe i havet.

– Fremskrittspartiet vil ha 2.500 nye studieplasser neste år, for vi må utdanne flere sykepleiere. Det er kjempebehov der ute, sier Hoksrud til NTB.

Borten Moe sier at de 500 studieplassene ikke er hele løsningen på utfordringene i helsevesenet.

– 500 studieplasser fikser ikke alt, men det er en viktig start. Vi er også avhengig av bedre tilgang på praksisplasser. Vi vil fortsette å jobbe for økt kapasitet i sykepleierutdanningene fremover, sier han i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Hoksrud understreker at det også er behov for kortsiktige tiltak.

– Jeg tror kanskje det aller viktigste er nå at vi må få flere som har gått ut av sykepleieryrket, til å komme tilbake, sier Hoksrud.

