Regjeringen etablerer 500 nye studieplasser for sykepleiere

innenriks

– Dette er en start. Vi kommer til å se framover at det blir en tyngre vektlegging innenfor de disiplinene vi vet at vi som samfunn har store behov for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) til NRK.

De 500 nye studieplassene på sykepleierstudiet tilsvarer en økning i antallet på 10 prosent.

– Vi mangler ganske mange sykeleiere både i kommunene og på sykehusene. Og så mangler vi spesialsykepleiere. Her snakker vi flere tusen sykepleiere vi gjerne skulle hatt i tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

200 av plassene går til førsteårsstudenter, og mens flere av de andre studieplassene blant annet vil dreie seg om spesialisering.

– Vi vet det er stort behov for å øke kapasiteten innen de ulike spesialiseringene, sier Borten Moe.

