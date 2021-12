Omikronvarianten påvist i 67 kommuner

innenriks

Utbredelsen av koronavarianten framgår i en kartlegging Dagbladet har gjort, og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier hun ikke er overrasket.

– Vi ser jo også på vår overvåking at andelen med omikron, den øker. I ukesrapporten fra forrige uke så vi at vi hadde en økning fra 2,1 prosent av de prøvene vi undersøkte uka før, til 5,8 prosent så langt for uke 49. Det viser at omikron er i framvekst, selv om delta fortsatt dominerer stort, sier Vold.

Omikronvarianten har blant annet ført til smitte hos 105 gjester på et julebord på Aker Brygge i Oslo. I tillegg ble 21 kommuner varslet etter at en person på Norefjell ble bekreftet smittet med den nye og svært smittsomme koronavarianten.

– Nå har omikron en doblingstid på rundt to døgn, og så er vi ikke sikre på utviklingen videre, men vi følger med på utviklingen, sier Vold.

Hun understreker samtidig at FHIs siste risikovurdering der det anslås at det i verste fall kan bli opp mot 90.000 til 300.000 tilfeller og mellom 50 og 200 innleggelser – hver dag – er en ren teoretisk øvelse.

– Dette er først og fremst en regneøvelse for å vise smittepotensialet i omikronvarianten, sier hun.

