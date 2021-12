Viken skal løses opp – regningen kommer på flere hundre millioner

innenriks

– Demokratiaspektet er det viktigste som gjelder når vi fremmer en sak om oppdeling av Viken, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) til kanalen.

Fylkesrådet går inn for virksomhetsoverdragelse, slik at alle ansatte skal være trygge på at de fortsatt har jobb når fylket løses opp.

– Fylkesrådet skal sørge for en god prosess, alle de ansatte vil beholde jobbene sine. Så er det klart at dette blir krevende økonomisk, det blir en engangssum på mellom 310 og 440 millioner. Vi må også sørge for at de nye fylkene har en sunn og bærekraftig økonomi, sier fylkesråd for finans Edvin Søvik (Ap).

