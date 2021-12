SV og regjeringen enige: Staten tar større del av strømregningen

innenriks

Ordningen samlet sett er styrket med 1 milliard kroner, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland på en pressekonferanse fredag morgen.

Staten tar 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre.

– Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høye strømregninger. Strømpakka som vi nå er enige om, skal raskt bankes gjennom i Stortinget, sier han.

Ap, Sp og SV forhandlet om avtalen til sent torsdag kveld.

Bostøtteordningen utvides

De er også enige om at bostøtteordningen skal utvides slik at rundt 40.000 nye mottakere kan komme inn i ordningen. Det skjer ved å justere inntektsgrensene og egenandelene.

I tillegg endres formuesreglene midlertidig slik at flere som eier bolig, også kan komme inn i ordningen. For eksisterende bostøttemottakere vil forslaget innebære en gjennomsnittlig ekstrautbetaling på anslagsvis 1.900 kroner. For nye bostøttemottakere vil avtalen innebære en gjennomsnittlig utbetaling på 2.800 kroner.

Totalt økes bostøtten med 465 millioner kroner.

Det er også enighet om at rammetilskuddet til kommunene økes med 200 millioner kroner for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

Ny nettleieordning utsettes

Den nye ordningen for nettleie skulle egentlig innføres fra årsskiftet, men dette skjer likevel ikke. Den utsettes nå på ubestemt tid.

– Mange har fryktet at den nye nettleieordningen ville gi økte utgifter på toppen av en allerede høy strømregning, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland sier den nye ordningen har vært og er omdiskutert. Mange forbrukere er usikre på effekten av ordningen og hvordan de skal forholde seg, påpeker han.

Partiene mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å innføre endringen nå.

Ny ordning for borettslag

En ny ordning som gir likebehandling av husholdninger i borettslag, sameier, aksjeleiligheter og eneboliger, skal på plass.

Husholdninger i borettslag, sameier og aksjeleiligheter kompenseres for både forbruk for fellesmålt strøm og individuelle målere, og for samme tidsperiode som andre husholdninger.

– Ordningen for borettslag, sameier og aksjeleiligheter med fellesmålt strøm må etableres raskest mulig, innen utgangen av januar for borettslag og i løpet av første kvartal for øvrige leiligheter. Dermed kan husholdninger kunne kompenseres for fellesmålt strøm i desember, januar, februar og mars i løpet av første kvartal 2022, sier Aasland.