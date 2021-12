Nordmenn vil handle for 18 milliarder kroner uka før jul

innenriks

– Av erfaring vet vi at svært mange gjør mange innkjøp i løpet av de siste dagene før jul, og at nesten en tredel av desemberhandelen gjøres mellom i dag og julekvelden, sier leder Jarle Hammerstad for handelspolitikk i Virke i en pressemelding fredag.

I forrige uke gikk omsetningen på kjøpesentrene ned 0,7 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. De to første ukene av desember har butikkomsetningen gått ned 0,1 prosent.

De nye tiltakene har hatt effekt på butikkenes omsetning, ifølge Virkes medlemsundersøkelse.

Nå ventes det at nordmenn vil bruke 18,3 milliarder kroner den siste uka før jul, litt lavere enn samme uke i fjor da det ble handlet for 19 milliarder kroner.

Spesielt er det dagligvarebutikkene som får hyppigst besøk i sluttspurten.

− Mat og drikke er en stor del av det mange av oss kjøper rett før jul, og nå som mange julebord er avlyst og grensehandelen vil bli lavere enn ventet på grunn av nye reiserestriksjoner er det grunn til å tro at dagligvarer og polvarer vil få en sterk avslutning på året, sier Hammerstad.

