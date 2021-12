Lønnsstøtte tas godt imot på Beitostølen

innenriks

– Dette er først og fremst en gladmelding til våre ansatte, som er våre viktigste ressurser og som fortsatt har en trygg arbeidsplass å gå til, sier Atle Hovi, administrerende direktør i Beitostølen Resort.

Hovi betegner grepet bra i en tid han beskriver som svært utfordrende for hele reiselivsbransjen. Bedriften har helårsdrift og 100 ansatte.

– Vi har vært spente på å se innretningen i lønnstilskuddsordningen og er svært fornøyd med at vi kan få inntil 30.000 kroner i støtte for å holde hver ansatt i arbeid, forteller Hovi.

Han sier ordningen bidrar til at de kan holde åpent gjennom vinteren, til tross for færre gjester.

NHO Reiseliv er på sin side dypt skuffet. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold sier reiselivet ikke har fått en løsning som kan brukes.

– Ordningen krever at en restaurant som er stengt, må ha 100 prosent av de ansatte på jobb for å få støtte. Ellers får de ingen ting. Det hindrer at de bedriftene som fortsatt kunne hatt noen få nøkkelpersonell på jobb, nå tvinges til å permittere disse også, sier hun.

(©NTB)