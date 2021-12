Krav om koronatest på Svalbard

innenriks

Også fullvaksinerte og de som allerede har hatt covid-19, er omfattet av påbudet, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Det sirkulerer nå svært mye smitte i samfunnet på fastlandet, og vi er bekymret for smitteutbrudd på Svalbard, sier hun.

Krav om test før avreise videreføres også. Samlet vil dette redusere risikoen for smittespredning på Svalbard, understreker Kjerkol.

– Beredskapssituasjonen på Svalbard er mer sårbar enn på fastlandet med begrensninger i kapasiteten i helsetjenesten og lang transporttid ved behov for intensiv helsehjelp. Usikkerheten knyttet til den nye omikronvarianten gjør at vi nå innfører ytterligere tiltak for å redusere risikoen for smitteutbrudd på øya, sier hun.

Testplikten gjelder i utgangspunktet alle, men det kan gjøres noen unntak, blant annet for barn under 16 år. Ved positiv test skal personen umiddelbart isolere seg og meddele resultatet til Longyearbyen sykehus.

(©NTB)