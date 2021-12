Haltbrekken med pekefinger til strømselskapene

innenriks

Ifølge Haltbrekken vil ikke ordningen bli innført den kommende våren, og han advarer nettselskapene mot å ignorere det politiske signalet som nå gis.

– Hvis noen nettselskaper prøver å innføre ordningen etter den gamle forskriften vil de pådra seg et betydelig omdømmeproblem, og vi i SV vil sette spørsmålstegn om lovligheten av dette, sier han.

Haltbrekken sier til NTB at SV vil se nærmere på hvilke muligheter det er for å stoppe nettselskapene hvis de gjør dette, men understreker at man ikke vet om noen av selskapene vurderer det.

– Det vi har fått gjennomslag for er at forskriftsendringen ikke skal gjennomføres fra 1. januar og ikke vil bli innført våren 2022. Vi kommer til å fortsatt jobbe mot den ordningen som er foreslått fordi vi mener at den ikke er god, og straffer folk som driver med energieffektivisering og egeninnsats på produksjon av strøm, sier han.

