DNB hever boliglånsrenten

innenriks

DNB blir dermed den første store banken som hever renten etter at Norges Bank hevet styringsrenten tilsvarende torsdag.

I en pressemelding opplyser banken at den nye rentesatsen trer i kraft fra 18. desember for nye kunder, og fra 28. januar for eksisterende kunder.

Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev om dette i posten, ifølge DNB.

DNB har vært først ute etter de tre siste rentehevingene, og ofte har rentejusteringer i andre banker kommet raskt etterpå, skriver E24.

Denne gangen var det imidlertid Fana Sparebank som var først ute da de allerede torsdag varslet om tilsvarende renteøkning.

For hvert prosentpoeng renten på banklånet stiger, vil årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million i lån. En renteøkning på 0,25 prosentpoeng tilsvarer dermed en økning på 2.500 kroner per million, ifølge E24.

(©NTB)