Sørlandet sykehus avlyser planlagte behandlinger – forbereder seg på flere koronapasienter

.- Vi forventer en sterk økning av antall smittede i befolkningen, og dermed også flere pasienter med covid-19. Jeg har derfor besluttet at sykehuset må avlyse cirka 20 prosent av de planlagte behandlingene slik at våre ansatte nå kan bruke tid på å planlegge for å håndtere det økte antallet, sier administrerende direktør Nina Mevold i en pressemelding.

Det er Folkehelseinstituttets scenarioer knyttet til omikronvarianten kombinert med økt sykefravær eller karantene blant egne ansatte som gjør at sykehuset går til dette skrittet.

– Det jobbes nå med å avklare hvilke behandlinger som blir berørt. Øyeblikkelig hjelp, barn, kreftbehandling og livsnødvendig behandling, samt psykiatri og rusbehandling skal skjermes, understreker Mevold.

De pasientene som berøres, vil få beskjed på sms. De som ikke får beskjed fra sykehuset om at deres behandling er utsatt, skal møte til avtalt tid.

