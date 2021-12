Petronor-direktør pågrepet i Økokrim-razzia i Oslo

innenriks

Petronor opplyser om pågripelsen i en børsmelding tidlig torsdag morgen, skriver E24.

– Selskapet har blitt informert om at administrerende direktør i Petronor E & P, Knut Søvold, er en av personene som har blitt pågrepet som en del av myndighetenes etterforskning for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om et straffbart forhold, skriver selskapet.

Det er ukjent hva Søvold er siktet for og hva som er bakgrunnen for etterforskningen.

Selskapet skriver videre at styret har utnevnt Jens Pace som midlertidig direktør med umiddelbar virkning.

Det var onsdag ettermiddag at Økokrim tok seg inn i selskapets lokaler i Oslo. Selskapet skrev selv i en børsmelding at så vidt de forsto var årsaken anklager mot enkeltpersoner knyttet til selskapet.

Økokrim bekreftet på sine nettsider at de var i selskapets lokaler for å innhente informasjon. De ønsket ikke å gi ytterligere kommentarer i saken av hensyn til etterforskningen.

Børsnoterte Petronor stupte på børsen onsdag i etterkant av Økokrim-razziaen. Petronor er et olje- og gasselskap som har virksomhet utenfor Afrikas vestkyst. Knut Søvold har vært selskapets sjef siden mars i fjor.

