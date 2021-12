Stoltenberg vil gjerne ha Moderna-booster

innenriks

– Begge vaksinene er gode, men selv vil jeg gjerne ha Moderna som oppfriskningsdose, hvis jeg får velge, sier Stoltenberg til VG.

– Det er fordi jeg tenker at det kan øke muligheten for å få god beskyttelse samlet sett, sier FHI-direktøren, som tidligere har fått to Pfizer-doser.

– En av grunnen til at Moderna-vaksinen kan gi kraftigere respons er at det er cirka tre ganger så mye RNA-partikler i en dose Moderna sammenlignet med en dose Pfizer, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG i august.

Både Pfizers og Modernas vaksine er basert på RNA-teknologien. Moderna har 100 milligram RNA-virkestoff i dosen sin, mens Pfizer har 30 mg. Som boosterdose har Moderna halvert dosen til 50 milligram, mens Pfizer har samme mengde som i den ordinære vaksinen.

